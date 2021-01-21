  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    سعر النفط الأذربيجاني يصل إلى 57 دولارا

    ٢١.٠١.٢٠٢١ [١٤:٤٦]

    باكو، 21 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الأذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 56.84 دولار بعد ارتفاعه 0.45 دولار.

    يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 15.81 دولار في 21 أبريل من العام الجاري ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 149.66 دولار في يوليو عام 2008.

    AZERTAG.AZ :سعر النفط الأذربيجاني يصل إلى 57 دولارا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠١.٢٠٢١ [١٤:٣٣]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ٢٠.٠١.٢٠٢١ [١٦:٠٧]
    زيادة إنتاج البنزين
    ٢٠.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:٣٠]
    تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 2.3 مليار دولار خلال العام السابق
    ٢٠.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:١٣]
    نقل 27.4 مليون طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال 2020
    سعر النفط الأذربيجاني يصل إلى 57 دولارا