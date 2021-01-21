أذربيجان: تسجيل 218 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و770 حالة شفاء ووفاة 9 أشخاص

باكو، 21 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

سجلت إصابة 218 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 770 مصاب هذا المرض وتوفي 9 أشخاص كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 228 ألف و246 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 218 ألف و387 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3053 مريض ويستمر علاج 6 آلاف و806 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و341 ألف و807 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية