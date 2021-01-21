أذربيجان وتركمانستان توقعان مذكرة تفاهم حول استغلال حقل النفط في بحر الخزر الرئيس الاذربيجاني: هذا التوقيع يدشن صفحة جديدة في استغلال الموارد الهيدروكاربونية

باكو، 21 يناير (أذرتاج).

تشهد العلاقات بين اذربيجان وتركمانستان تطورا متزايدا في السنوات الاخيرة. تمت 5 زيارات متبادلة بين الرئيسين التركمانستاني والاذربيجاني في السنوات الثلاث الاخيرة. وتم التوقيع على اكثر من 50 وثيقة في اطار هذه الزيارات.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في لقائه عبر الاتصال المرئي مع رئيس تركمانستان قوربانقولو بيردمحمدوف.

اعرب الرئيس إلهام علييف عن سروره لسير تنفيذ كل هذه الوثائق بما فيها اتفاقات التعاون في مجال الطاقة. قال الرئيس علييف ان هذا التوقيع اليوم يدشن صفحة جديدة في استغلال الموارد الهيدروكاربونية لبحر الخزر. وهذا المشروع سيخدم تعزيز امن الطاقة لكلا البلدين والجيران ويفتح امكانيات واسعة للتصدير.

قال الرئيس إلهام علييف ان أذربيجان شاركت في إعداد قرار حول الحيادية الابدية لتركمانستان في الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.