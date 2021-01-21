بدء التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جليل أباد ويارديملي

جليل أباد، يارديملي، 21 يناير، أذرتاج

اطلقت المرحلة الاولى من حملة التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في محافظتي جليل أباد ويارديملي جنوب البلاد كما في سائر أقاليم البلد الاخرى طبقا لاستراتيجية التطعيم للفترة ما بين 2021/2022م ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان المصدق عليها بمرسوم مجلس الوزراء الصادر في 16 يناير 2021م.

أفادت أذرتاج أن لقاح سينوفاك المختار لأمنه وفاعليته يحقن في المرحلة الاولية للأهالي المنتمين الى مجموعة الخطر من موظفي الصحة والطب والسكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة والمجلوبين الى التدابير المنافية للأوبية من قبل أجهزة انفاذ القانون على اساس طوعي. وستحقن الجرعة الثانية من اللقاح بعد 21 يوما.