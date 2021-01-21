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    وزير الطاقة التركي: أعمال مشروع خط انبوب الغاز بين أغدير ونخجوان مستمرة بسرعة

    ٢١.٠١.٢٠٢١ [٢١:١٥‎]

    أنقرة، 21 يناير، أذرتاج

    قال فاتح دونمز إن أعمال مشروع خط أنبوب الغاز بين أغدير ونخجوان مستمرة بسرعة.

    أفادت أذرتاج عن دونمز وزير الطاقة والثروة الطبيعية التركي قوله إن غرضنا إمداد الغاز الطبيعي الى نخجوان إمداد لا انقطاع له وآمنا وسوف ينقل 500 مليون متر مكعب من الغاز سنويا من خلال خط الأنبوب الممتد على طول 85 كم ليكون ذلك مساهمة كبيرة في نخجوان التي يقيم فيها أتراك أذربيجان. وسوف تشتعل صناعة نخجوان بنار الغاز الطبيعي."

    يذكر أن مذكرة تفاهم في امداد الغاز الطبيعي الى جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي بين وزارة الطاقة الأذربيجانية ووزارة الطاقة والثروة الطبيعية التركية في أنقرة 15 ديسمبر.

     

    AZERTAG.AZ :وزير الطاقة التركي: أعمال مشروع خط انبوب الغاز بين أغدير ونخجوان مستمرة بسرعة
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