وزير الخارجية الاذربيجاني في زيارة الى تركمانستان

باكو، 21 يناير (أذرتاج).

يقوم وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف بزيارة تركمانستان في 21 يناير.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ان وزيري خارجية اذربيجان وتركمانستان وقعا على مذكرة تفاهم بين الحكومتين التركمانستانية والاذربيجانية حول العمل المشترك لاستكشاف واستغلال الموارد الهيدروكاربونية في حقل "دوستلوق" الواقع في بحر الخزر.

استقبل رئيس تركمانستان قوربانقولو بيردمحمدوف وزيرَ الخارجية جيهون بايراموف على هامش زيارته الى تركمانستان.

كذلك اجرى وزير الخارجية الاذربيجاني لقاء موسع و على انفراد مع نظيره التركمانستاني رشيد ميريدوف.