الرئيس التركماني يستقبل وزير الخارجية الاذربيجاني

باكو، 21 يناير (اذرتاج).

استقبل رئيس تركمانستان قوربانقولو بيردمحمدوف وزيرَ الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف الذي يقوم بزيارة هذا البلد في 21 يناير.

افادت وكالة اذرتاج ان الطرفين اشادا في اللقاء بالاهمية الكبيرة لتوقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين حول الاستكشاف والاستغلال المشترك للموارد الهيدروكاربونية لحقل "دوستلوق" الواقع في بحر الخزر من حيث تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الدولتين وكذلك تطوير الشراكة الدولية في المنطقة.

واشير بشكل خاص الى تطوير علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات.

اشاد الرئيس قوربانقولو بيردمحمدوف بالوضع الحالي للعلاقات بين البلدين مشيرا الى نفع الشراكة والنشاط المتبادل وتطويره.

أكد الوزير جيهون بايراموف على التطور المتزايد للعلاقات المبنية على مبادئ الصداقة والتعاون والتكاتف بين البلدين مشيرا الى الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى خلال السنوات الثلاث الاخيرة واكثر من 50 وثيقة موقعة خلالها.

تركز اللقاء ايضا على مشاركة كلا البلدين في منصات التعاون الاقليمي والتكاتف في المرافق الدولية.