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    الوزير: تركيا اشترت 1ر9 مليارات متر مكعب من غاز أذربيجان الطبيعي عبر تاناب

    ٢١.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٢١]

    أنقرة، 21 يناير، أذرتاج

    قال فاتح دونمز إن 1ر9 مليارات متر مكعب من غاز أذربيجان الطبيعي نقل الى تركيا الى الحين من خلال خط أنبوب الغاز الطبيعي العابر من الأناضول تاناب.

    أفادت أذرتاج عن دونمز وزير الطاقة والثروة الطبيعية التركي قوله إن قرابة 9ر4 مليارات متر مكعب من الغاز نقل الى تركيا عبر تاناب خلال 2020م.

    واضاف الوزير دونمز أن تركيا اشترت من أذربيجان 24 في المائة من الغاز الطبيعي المستورد خلال العام الماضي وبتشغيل مشروع خط أنبوب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي تاب تزداد اهمية استراتيجية لمشروع تاناب وغاز أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :الوزير: تركيا اشترت 1ر9 مليارات متر مكعب من غاز أذربيجان الطبيعي عبر تاناب
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