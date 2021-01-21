زيرة يتغلب على غابالا بهدفين دون رد

باكو، 21 يناير، أذرتاج

التقى زيرة باكو بخصمه غابالا ضيفه ضمن الجولة الرابعة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في 21 يناير اليوم.

أفادت أذرتاج أن المباراة المنظمة لدى ملعب مجمع زيرة الاولمبي الرياضي انتهت بفوز صاحب الارض بهدفين دون رد جاءا من طرفي قربانلي د45+3 ودافيد د90.

وبهذه النتيجة استقر زيرة بالمركز الثالث برصيد 23 نقطة بينما ظل غابالا بالمركز الخامس برصيد 15 نقطة.