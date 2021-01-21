  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    زيرة يتغلب على غابالا بهدفين دون رد

    ٢١.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٥‎]

    باكو، 21 يناير، أذرتاج

    التقى زيرة باكو بخصمه غابالا ضيفه ضمن الجولة الرابعة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في 21 يناير اليوم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة المنظمة لدى ملعب مجمع زيرة الاولمبي الرياضي انتهت بفوز صاحب الارض بهدفين دون رد جاءا من طرفي قربانلي د45+3 ودافيد د90.

    وبهذه النتيجة استقر زيرة بالمركز الثالث برصيد 23 نقطة بينما ظل غابالا بالمركز الخامس برصيد 15 نقطة.

    AZERTAG.AZ :زيرة يتغلب على غابالا بهدفين دون رد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠١.٢٠٢١ [٠١:١٦]
    نفطجي يتغلب على صبائل ذهابا
    ٢١.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٥‎١]
    صبائل يتفق مع لاعب مقدوني شمالي
    ٢١.٠١.٢٠٢١ [٢١:٠٦]
    دوري تركيا: بشيكطاش يفوز ذهابا ليحافظ على صدارته الترتيب
    ٢٠.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٢٣]
    الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يحول مكافأة قراباغ أغدام
    زيرة يتغلب على غابالا بهدفين دون رد