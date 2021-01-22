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    ثقافة


    حضور اذربيجان الدورة ال113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية

    ٢٢.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٥‎١]

    باكو، 22 يناير، أذرتاج

    عُقدت الدورة ال113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة في مدينة مدريد للمملكة الإسبانية بمشاركة وزراء السياحة وقادة القطاعين العام والخاص.

    أبلغت الوكالة الحكومية للسياحة أذرتاج أن أذربيجان تمثلت في الدورة بوفد برئاسة رئيس الوكالة الحكومية للسياحة فؤاد نقييف في هذا الحدث الذي حضره حوالي 150 ممثلاً من أكثر من 35 دولة. نوقشت في إطار الدورة التي استمرت يومين أزمة السياحة العالمية بسبب بالوباء ومسائل استعادة السياحة في فترة ما بعد الوباء والخطوات المشتركة لرحلات آمنة ودون عوائق بين البلدان.

    واستقبل ملك إسبانيا الملك فيليب السادس خلال الدورة رؤساء وفود الدول المشاركة. كما التقى المشاركون في الحدث برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. في إطار الجلسة، أعيد انتخاب الأمين العام الحالي لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي أميناً عاماً لمنظمة السياحة العالمية للفترة 2022-2025.

    AZERTAG.AZ :حضور اذربيجان الدورة ال113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية
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    حضور اذربيجان الدورة ال113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية حضور اذربيجان الدورة ال113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية حضور اذربيجان الدورة ال113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية