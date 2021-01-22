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    سياسة


    وزير الخارجية الفرنسي يناقش مع نظيره الاذربيجاني الوضع الحالي في العلاقات الثنائية

    ٢٢.٠١.٢٠٢١ [٠١:١٤]

    باكو، 22 يناير (اذرتاج).

    جرت في 21 يناير مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان.

    افادت وكالة اذرتاج ان الوزيرين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية اخر تطورات الاوضاع الاقليمية واجريا تبادل الآراء حول تنفيذ البيانين الثلاثيين الموقعين في 10 نوفمبر عام 2020 و11 يناير عام 2021 بين قادة اذربيجان وروسيا وارمينيا.

    نوقشت الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين اذربيجان وفرنسا وتم التأكيد على مواصلة الحوار في هذا المجال.

    كذلك نوقشت في اللقاء المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الفرنسي يناقش مع نظيره الاذربيجاني الوضع الحالي في العلاقات الثنائية
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