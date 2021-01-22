نفطجي يتغلب على صبائل ذهابا

باكو، 22 يناير، أذرتاج

تغلب نفطجي باكو على صبائل باكو مضيفه في الجولة الرابعة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم 21 يناير.

أفادت أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب أسكو أرينا في العاصمة انتهت بفوز الضيف 1-3.

وعلى الرغم من فتح الحساب من قبل صاحب الارض من طرف اسماعيلوف د28 فإن الضيف تمكن من السيطرة على المباراة حيث أدرك التعادل د44 بجهود صابر فيما زاد عليه محمودوف د51 وصابر هدفه الثاني.

وبهذه النتيجة حافظ نفطجي على صدارته الترتيب برصيد 27 نقطة بينما استقر صبائل بالمركز السادس برصيد 13 نقطة.