نخجوان، 22 يناير، أذرتاج أسس لدى مركز المعلومات الاقليمي للمعاقين التابع لوزارة العمل والضمان الاجتماعي للأهالي لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي جهازُ الدعم النفسي لافراد عائلات شهداء حرب قراباغ الثانية ومشاركي الحرب والمصابين واقاربهم ومتضرري الحرب. قالت الوزارة النخجوانية في بيان إن المركز ينظم الدعم النفسي الضروري في الفترة ما بعد الحرب لافراد عائلات شهداء حرب قراباغ الثانية ومشاركي الحرب والمصابين واقاربهم ومتضرري الحرب.

AZERTAG.AZ : تأسيس جهاز الدعم النفسي في نخجوان

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