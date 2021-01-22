أذربيجان: الدروس تستأنف حضوريا بشكل مرحلي في كافة مؤسسات التعليم ابتداء من 1 فبراير

باكو، 22 يناير (أذرتاج).

بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء، تستأنف الدروس حضوريا وبشكل مرحلي في كل مؤسسات التعليم في جمهورية اذربيجان ابتداء من 1 فبراير، ذلك مع رعاية كل القواعد الاحترازية الضرورية في جائحة كورونا.