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    علم وتعليم


    أذربيجان: الدروس تستأنف حضوريا بشكل مرحلي في كافة مؤسسات التعليم ابتداء من 1 فبراير

    ٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٣:١٠]

    باكو، 22 يناير (أذرتاج).

    بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء، تستأنف الدروس حضوريا وبشكل مرحلي في كل مؤسسات التعليم في جمهورية اذربيجان ابتداء من 1 فبراير، ذلك مع رعاية كل القواعد الاحترازية الضرورية في جائحة كورونا.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: الدروس تستأنف حضوريا بشكل مرحلي في كافة مؤسسات التعليم ابتداء من 1 فبراير
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