أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 6.8 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام السابق
AzerTAg.az
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٧:١٨]
باكو، 22 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 6 مليارات و800.8 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال العام السابق.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البضائع المستوردة إلى أذربيجان من دول الاتحاد الأوروبي بلغت 100.6 مليون دولار خلال عام 2019.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٢]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٣:٢٩]
٢١.٠١.٢٠٢١ [١٤:١٨]
٢١.٠١.٢٠٢١ [١٢:٥٣]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٤]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [٠١:١٤]
٢١.٠١.٢٠٢١ [٢٣:١٠]
٢١.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٤٠]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٧:٥٣]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٨]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٢]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٧:٢٢]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٥:٣٩]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٥:٣٠]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٣:٢٨]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٤٥]
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٨]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٢:١٥]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١١:٤٢]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٥١]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥]
٢١.٠١.٢٠٢١ [١٩:١٣]
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٦]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٩:٠٣]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٢:٠٣]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٥٦]
٢١.٠١.٢٠٢١ [١٤:٢٥]
٢٠.٠١.٢٠٢١ [١٧:٠٨]
٢٠.٠١.٢٠٢١ [١٤:٥٧]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٨:٠٠]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٤٠]
٢٠.٠١.٢٠٢١ [١٥:٤٣]
١٩.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٢٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك