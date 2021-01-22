أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 6.8 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام السابق

باكو، 22 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 6 مليارات و800.8 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال العام السابق.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البضائع المستوردة إلى أذربيجان من دول الاتحاد الأوروبي بلغت 100.6 مليون دولار خلال عام 2019.