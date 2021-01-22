انخفض ديون جورجيا لأذربيجان
AzerTAg.az
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٢]
تبليسي، 22 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
بلغ حجم الدين الخارجي العام لجورجيا 7.5 مليار دولار أمريكي.
وتبلغ حصة الحكومة من هذا المبلغ 7.1 مليار دولار.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة المالية الجورجية أن حجم دين جورجيا لأذربيجان استقر 5.49 مليون دولار في 1 ديسمبر من العام السابق.
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