مناقشة مسائل التعاون الدفاعي بين اذربيجان وبريطانيا العظمى

باكو، 22 يناير (أذرتاج).

جرى اليوم لقاء بين وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف والسفير جيمس شارب سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في اذربيجان.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الوزير تحدث في اللقاء عن التدابير المنفذة من قبل الجيش في الاراضي المحررة من الاحتلال والاصلاحات الجارية في الجيش الاذربيجاني والمسائل الاخرى.

قيل ايضا ان بين البلدين امكانيات كبيرة للتعاون في المجال العسكري الفني ومجال الدفاع مع الإشارة الى ضرورة توسيع هذه الامكانيات. كما أكد الطرفان على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال التعليم العسكري وزيادة عدد المشاركين في فصول تعليم الانجليزية العسكرية.

من جانبه هنأ السفير الشعبَ الاذربيجانيَ بمناسبة الانتصار في الحرب الوطنية.

قال السفير السفير شارب انه سيواصل بذل كل ما في وسعه لتطوير العلاقات بين اذربيجان وبريطانيا العظمى، لاسيما التعاون في المجال العسكري. اضاف ان بلاده مستعدة لمساعدة اذربيجان في اعمال إزالة الالغام والذخائر الحربية غير المنفجرة في الاراضي المحررة من الاستقلال.

كما نوقشت في اللقاء مسائل التعاون الاقليمي والثنائي وكذلك الموضوعات الاخرى ذات الاهتمام المشترك.