  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ25 يناير

    ٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٧:٥‎٣]

    باكو، 22 يناير / كانون الثاني، )أذرتاج(

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 يناير / كانون الثاني.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 25 يناير / كانون الثاني.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ25 يناير
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠١.٢٠٢١ [١٩:١٩]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ22 يناير
    ١٩.٠١.٢٠٢١ [١٨:٠٣]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ21 يناير
    ١٨.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٩]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ19 يناير
    ١٥‎.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٩]
    كشف حجم تعويضات للمودعين في 4 بنوك مغلقة
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ25 يناير