795.7 الف أجنبي وعديم الجنسية من 155 بلد زاروا أذربيجان

باكو، 22 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

زار أذربيجان خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري 795.7 ألف أجنبي وعديم الجنسية من 155 بلد وذلك انخفض 4 مرات قياسا إلى الشهر ذاته للعام السابق.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 28.3 في المائة من الوافدين من مواطني روسيا و23.2 في المائة من جورجيا و20.2 في المائة من تركيا و9.1 في المائة من إيران و2.1 في المائة من أوكرانيا و1.6 في المائة من الهند و1.5 في المائة من الملكة العربية السعودية و1.1 في المائة من كازاخستان و1 في المائة من باكستان وتركمنستان والامارات و0.9 في المائة من بريطانيا والكويت و0.8 في المائة من بيلاروس و0.7 في المائة من أوزبكستان والعراق و0.5 في المائة من إسرائيل و0.4 في المائة من ألمانيا وإيطاليا و4.5 في المائة من البلاد الأخرى و0.1 في المائة من عديمي الجنسية. وإن 81.1 في المائة من الوافدين هم الذكور و18.9 في المائة هن الإناث.

كما أن عدد الوافدين من بلاد الاتحاد الأوروبي انخفض 5.9 مرات ليبلغ 23 ألف شخص بينما هبط عدد الوافدين من بلاد رابطة الدول المستقلة 4.2 مرات ليصل العدد إلى 273.4 ألف زائر.

وأتى 70 في المائة من الوافدين البلدَ من الأجانب وعديمي الجنسية بواسطة السكك الحديدية والسيارات و27.6 في المائة جوا و2.4 في المائة بحرا.