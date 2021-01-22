  • الرئيسية
    • / ثقافة

    ثقافة


    795.7 الف أجنبي وعديم الجنسية من 155 بلد زاروا أذربيجان

    ٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٨:٥‎٩]

    باكو، 22 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    زار أذربيجان خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري 795.7 ألف أجنبي وعديم الجنسية من 155 بلد وذلك انخفض 4 مرات قياسا إلى الشهر ذاته للعام السابق.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 28.3 في المائة من الوافدين من مواطني روسيا و23.2 في المائة من جورجيا و20.2 في المائة من تركيا و9.1 في المائة من إيران و2.1 في المائة من أوكرانيا و1.6 في المائة من الهند و1.5 في المائة من الملكة العربية السعودية و1.1 في المائة من كازاخستان و1 في المائة من باكستان وتركمنستان والامارات و0.9 في المائة من بريطانيا والكويت و0.8 في المائة من بيلاروس و0.7 في المائة من أوزبكستان والعراق و0.5 في المائة من إسرائيل و0.4 في المائة من ألمانيا وإيطاليا و4.5 في المائة من البلاد الأخرى و0.1 في المائة من عديمي الجنسية. وإن 81.1 في المائة من الوافدين هم الذكور و18.9 في المائة هن الإناث.

    كما أن عدد الوافدين من بلاد الاتحاد الأوروبي انخفض 5.9 مرات ليبلغ 23 ألف شخص بينما هبط عدد الوافدين من بلاد رابطة الدول المستقلة 4.2 مرات ليصل العدد إلى 273.4 ألف زائر.

    وأتى 70 في المائة من الوافدين البلدَ من الأجانب وعديمي الجنسية بواسطة السكك الحديدية والسيارات و27.6 في المائة جوا و2.4 في المائة بحرا.

    AZERTAG.AZ :795.7 الف أجنبي وعديم الجنسية من 155 بلد زاروا أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٥‎١]
    حضور اذربيجان الدورة ال113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية
    ١١.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
    إعداد خريطة إقليمية للانكران –أستلرا على طول الوجهة السياحية الجنوبية
    ١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥‎]
    المكتب الاذربيجاني للسياحة ينشر مقطع فيديو عن ترويج السياحة الداخلية
    ٢٥‎.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
    فلوريان زينغستشميد": أذربيجان غنية بالطبيعة الجميلة والمناخ والمواد الغذائية المحلية الطبيعية لـ Slow Food
    795.7 الف أجنبي وعديم الجنسية من 155 بلد زاروا أذربيجان