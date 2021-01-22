أذربيجان: تسجيل 280 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و632 حالة شفاء ووفاة 11 شخصا

باكو، 22 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

سجلت إصابة 280 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 632 مصاب هذا المرض وتوفي 11 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 228 ألف و526 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 219 ألف و19 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 3064 مريض ويستمر علاج 6 آلاف و443 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و347 ألف و951 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 6 آلاف و144 فحص طبي.