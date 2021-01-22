باكو، 22 يناير، أذرتاج جرت 22 يناير مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف والجورجي دافيد زالكالياني. أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزير بايراموف نقل تهانيه بمناسبة تعيين زميله الجورجي لمنصب نائب رئيس الوزراء الجورجي في نفس الوقت وتمنى له نجاحا في فعالياته. وتبادل الوزيران الآراء الاوضاع الحالية بالمنطقة وكذلك آفاق التعاون في مختلف المجالات المدرجة في جدول أعمال العلاقات الثنائية. كما بحث الطرفان سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

AZERTAG.AZ : مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والجورجي

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