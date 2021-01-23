ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد 19 في جورجيا

تبيليسي، 23 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 998 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 252 ألف و972 شخص.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 3038 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 240 الف و629 مصاب من الوباء.