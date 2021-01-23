  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد 19 في جورجيا

    ٢٣.٠١.٢٠٢١ [١٢:٢٩]

    تبيليسي، 23 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 998 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 252 ألف و972 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 3038 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 240 الف و629 مصاب من الوباء.

    AZERTAG.AZ : ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد 19 في جورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠١.٢٠٢١ [١٩:٢٨]
    6 آلاف و204 إصابة و93 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم
    ٢١.٠١.٢٠٢١ [١٤:٢٨]
    الحكومة الجورجية تخصص مساعدات مالية للمجتمعات الدينية
    ١٩.٠١.٢٠٢١ [١٨:٥‎٦]
    الصين ستصبح أكبر سوق لإنترنت الأشياء في العالم حتى 2024
    ١٩.٠١.٢٠٢١ [١٨:٣٤]
    ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في جورجيا من جديد