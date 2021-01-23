3106 توأم و117 توأم ثلاثي و4 توام رباعي في أذربيجان بالعام الماضي

باكو، 23 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

سجلت أدارات الأحوال المدنية التابعة لوزارة العدل 116 ألف و454 مولود في العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن مؤشر الولادة كان 12.7 مولود لكل 1000 ساكن من الأهالي.

وجاء في بيان الهيئة أن المواليد 3106 منهم كانوا توائم و117 منهم توائم ثلاثية و4 توام رباعي وسجلت الأحوال المدنية في العام الماضي 61 الفا و147 حالة وفاة على نطاق البلد وكان مستوى الوفاة 6.7 وفاة لكل 1000 ساكن من الأهالي.