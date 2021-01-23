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    في العام الماضي، تم حصاد أكثر من 47 ألف طن من الفواكه من بساتين أستارا

    ٢٣.٠١.٢٠٢١ [١٣:١٨]

    أستارا، 23 يناير، باقر علييف، أذرتاج

    بسبب وقوع مقاطعة أستارا في المنطقة شبه الاستوائية لبلدنا، يشكل أساس زراعة الفواكه هنا إنتاج ثمار الحمضيات. سمح دعم الدولة المقدم لتطوير الزراعة في بلدنا في السنوات الأخيرة بتحقيق نتائج عالية في تطوير زراعة الحمضيات في أستارا، كما هو الحال في المناطق الأخرى.

    يجعل توفير ظروف مناخية طبيعية وتقاليد مواتية في أستارا لزراعة الحمضيات التي لها مكانة خاصة في الزراعة والكفاءة الاقتصادية العالية وإمكانات التصدير لهذا المجال من الضرورة تطوير زراعة الحمضيات.

    ووفقاً للمعلومات الواردة لمراسل اذرتاج الإقليمي من مكتب الإحصاءات لمقاطعة أستارا أن البستانيون في المقاطعة أنتجوا العام الماضي 47 ألف و666.9 طن من المحاصيل من 4501.4 هكتار من البساتين. وهذا يزيد بألفين و230.6 طن عن محصول العام الماضي. كانت الإنتاجية 190.5 سنتنير للهكتار.

    في العام الماضي، حصد المنتجون أيضاً 252.8 طناً من الحبوب من الحقول.

    وتجدر الإشارة إلى أنه في 13 فبراير 2018، تم اعتماد "البرنامج الحكومي لتنمية زراعة الحمضيات في جمهورية أذربيجان للفترة 2018-2025". الغرض من برنامج الدولة هو تلبية الطلب الكامل على الحمضيات في بلدنا وزيادة تصدير المنتجات المصنعة وتحفيز تنمية زراعة الحمضيات لزيادة نسبة العمالة والرفاهية المادية لسكان الريف.

    AZERTAG.AZ :في العام الماضي، تم حصاد أكثر من 47 ألف طن من الفواكه من بساتين أستارا
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