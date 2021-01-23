إطلاق التطعيم ضد COVID-19 في جليل أباد ويارديملي

جليل أباد - يارديملي، 23 يناير، باقر علييف، أذرتاج وفقًا لـ"إستراتيجية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في جمهورية أذربيجان للفترة 2021-2022" التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 16 يناير 2021، انطلقت المرحلة الأولى من عملية التطعيم في مقاطعتي جليل أباد ويارديملي، كما هو الحال في جميع مناطق البلاد.

تفيد أذرتاج أنه سيتم تطعيم السكان المعرضين للخطر- العاملين الصحيين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً وموظفي وكالات إنفاذ القانون المشاركين في تدابير مكافحة الوباء في البداية بلقاحSinovac الذي تم اختياره لسلامته وفعاليته على أساس طوعي. سيتم تطعيم الجرعة الثانية من اللقاح بعد 21 يوماً.

من أجل تنفيذ عملية التطعيم بطريقة مخططة وممنهجة، تم إنشاء مقر ومجموعة خاصة في كلتا المقاطعتين.