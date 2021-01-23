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    المجد السابق لقرية شيلي المعروفة برمانها "غوليشا" سيعيد

    ٢٣.٠١.٢٠٢١ [١٤:٠٨]

    أغدام، 23 يناير، طاهر أجاممادوف، أذرتاج

    تعد قرية شيلي في مقاطعة أغدام من إحدى مناطق قره باغ الساحرة. إن هذه القرية التي تحيط بها الجبال على ضفاف نهر غارغار معروفة في بلادنا برمانها.

    يفيد مراسل أذرتاج الإقليمي أنه قبل الاحتلال من قبل القوات المسلحة الأرمينية تطورت زراعة البستنة والكروم وتربية الحيوانات في قرية شيلي. كان حصاد بساتين الرمان في القرية يصدر ليس فقط إلى مناطق مختلفة من الجمهورية، ولكن أيضاً إلى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. يقال إنه تم استخدام غرائس الرمان في بناء مزارع الرمان في غويشاي، حيث تمارس زراعة الرمان في أذربيجان.

    عندما احتل الغزاة الأرمن قرية شيلي عام 1993، نهبوا ودمروا مباني المدارس ورياض الأطفال ومسجداً قديماً ومنازل. لم تمس بساتين الرمان في القرية لأنها استخدمت كمصدر للدخل. في السنوات الأخيرة، استقر الأرمن بشكل غير قانوني في قرية شيلي.

    وبموجب البيان المشترك الموقع من قبل الرئيس الأذربيجاني والرئيس الروسي ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر، فقد تم إخلاء قرية شيلي، مثلها مثل المناطق الأخرى في مقاطعة أغدام من قبل الجيش الأرميني. أشعل الأرمن النيران في العديد من المنازل أثناء مغادرتهم القرية.

    لقد بدأت الحقبة الجديدة في مناطقنا السكنية المحررة، بما في ذلك قرية شيلي. بعد عودة السكان إلى قراهم الأصلية، سيتم تطوير البستنة وتربية الحيوانات هنا مرة أخرى. قرية شيلي المعروفة برمان "غوليشا" ستعيد إلى مجدها السابق.

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    المجد السابق لقرية شيلي المعروفة برمانها "غوليشا" سيعيد المجد السابق لقرية شيلي المعروفة برمانها "غوليشا" سيعيد المجد السابق لقرية شيلي المعروفة برمانها "غوليشا" سيعيد المجد السابق لقرية شيلي المعروفة برمانها "غوليشا" سيعيد المجد السابق لقرية شيلي المعروفة برمانها "غوليشا" سيعيد المجد السابق لقرية شيلي المعروفة برمانها "غوليشا" سيعيد المجد السابق لقرية شيلي المعروفة برمانها "غوليشا" سيعيد المجد السابق لقرية شيلي المعروفة برمانها "غوليشا" سيعيد المجد السابق لقرية شيلي المعروفة برمانها "غوليشا" سيعيد المجد السابق لقرية شيلي المعروفة برمانها "غوليشا" سيعيد المجد السابق لقرية شيلي المعروفة برمانها "غوليشا" سيعيد المجد السابق لقرية شيلي المعروفة برمانها "غوليشا" سيعيد المجد السابق لقرية شيلي المعروفة برمانها "غوليشا" سيعيد المجد السابق لقرية شيلي المعروفة برمانها "غوليشا" سيعيد المجد السابق لقرية شيلي المعروفة برمانها "غوليشا" سيعيد