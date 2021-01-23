مكتب السياحة الأذربيجاني يطلق موقع "أين قره باغ" في الإنترنيت

باكو، 23 يناير، أذرتاج

أطلق مكتب السياحة الأذربيجاني يطلق موقع "أين قره باغ" (WhereisKarabakh.com).

أفادت وكالة السياحة الحكومية لأذرتاج أن الغرض من إنشاء الموقع هو إظهار الموقع الجغرافي لقره باغ للعالم، فضلاً عن التاريخ والثقافة، وكذلك، المعالم السياحية في منطقة قره باغ.

علق الرئيس التنفيذي لمكتب السياحة الأذربيجاني فلوريان زينجستشميت على إنشاء الموقع قائلاً: "المناخ الملائم والتضاريس في منطقة قره باغ يسمحان بتطوير أنواع مختلفة من المنتجات السياحية. قبل ذلك، من المهم إعلام العالم كله بالتاريخ الغني والمعالم الثقافية وطبيعة هذه المنطقة الرائعة. يحمل إنشاء موقع "WhereisKarabakh.com" هذه الرسالة ذاتها".

بعد الوصول إلى الموقع بواجهة بسيطة، يمكن للمستخدمين تحديد أي دولة على خريطة العالم ومعرفة المسافة من هنا إلى قره باغ، وكذلك أصل الاسم الجغرافي "قره باغ" والتاريخ والآثار والمشاهير والمقام ونسج السجاد وخيول قره باغ والطبيعة.

في نافذة المعلومات يتمكن زوار الموقع من الانتقال إلى صفحة موقع " Azerbaijan.travel" في قره باغ والحصول على مزيد من المعلومات.