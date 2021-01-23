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    تطعيم 313 شخص ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ماسالي خلال يومين

    ٢٣.٠١.٢٠٢١ [١٨:٣٠]

    ماسالي، 23 يناير، أذرتاج

    انطلقت مرحلة اولى لعملية التطعيم في محافظة ماسالي كما في سائر مناطق البلد وفقا لاستراتيجية التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان للفترة ما بين 2021/2022م الصادرة عن مجلس الوزراء في 16 يناير 2021م.

    أفادت أذرتاج أن 313 شخص طعموا خلال يومين في المحافظة وستطبق الجرعة الثانية بعد 21 يوما.

    لقاح CoronaVac المختار لأمنه وفاعليته يحقن في المرحلة الاولية للأهالي المنتمين الى مجموعة الخطر من موظفي الصحة والطب والسكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة والمجلوبين الى التدابير المنافية للأوبية من قبل أجهزة انفاذ القانون على اساس طوعي.

    AZERTAG.AZ :تطعيم 313 شخص ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ماسالي خلال يومين
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