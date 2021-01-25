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    اقتصاد


    وزير الاقتصاد: نهضة قره باغ ستعطي دفعة لتنمية القطاع غير النفطي

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٤:١٨]

    باكو، 25 يناير (أذرتاج).

    قال وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف ان نهضة قره باغ وتكامل ثرواتنا الطبيعية الغنية الموجودة في هذه المنطقة ستعطي دفعة جدية لتطوير القطاع غير النفطي.

    AZERTAG.AZ :وزير الاقتصاد: نهضة قره باغ ستعطي دفعة لتنمية القطاع غير النفطي
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