وزير الاقتصاد: نهضة قره باغ ستعطي دفعة لتنمية القطاع غير النفطي
AzerTAg.az
٢٥.٠١.٢٠٢١ [١٤:١٨]
باكو، 25 يناير (أذرتاج).
قال وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف ان نهضة قره باغ وتكامل ثرواتنا الطبيعية الغنية الموجودة في هذه المنطقة ستعطي دفعة جدية لتطوير القطاع غير النفطي.
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