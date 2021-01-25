  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية الإيراني

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٤:٥‎٤]

    باكو، 25 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 25 يناير وزير خارجية جمهورية إيران الاسلامية محمد جواد ظريف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية الإيراني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢١.٠١.٢٠٢١ [١٣:٣٧]
    لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركمانستاني قوربانقولو بيردمحمدوف عبر الاتصال المرئي
    ٢٠.٠١.٢٠٢١ [١٣:٣٤]
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران مقابر الشهداء لإحياء ذكرى شهداء عشرين يناير في ذكراها الـ31
    ١٩.٠١.٢٠٢١ [١٤:٤٤]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي أمين عام المجلس التركي في المؤتمر المرئي
    ١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٤٠]
    الرئيس علييف يشارك في حفل وضع حجر الاساس لمصنعين وافتتاح مؤسسة إنتاج ألواح الزجاج لدى مدينة سومغايت الكيماوية الصناعية
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية الإيراني