الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية الإيراني
AzerTAg.az
٢٥.٠١.٢٠٢١ [١٤:٥٤]
باكو، 25 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 25 يناير وزير خارجية جمهورية إيران الاسلامية محمد جواد ظريف.
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