وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية جومرد المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)

باكو، 25 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية جومرد المحررة في محافظة كالبجر من وطأة الاحتلال الأرميني.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2021/1/161148462045191695.mp4