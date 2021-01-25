وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية جومرد المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)
AzerTAg.az
٢٥.٠١.٢٠٢١ [١٥:٢٩]
باكو، 25 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية جومرد المحررة في محافظة كالبجر من وطأة الاحتلال الأرميني.
يمكن مشاهدته في هذا الرابط:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/161148462045191695.mp4
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