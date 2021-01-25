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    اقتصاد


    إعلان أسماء أكثر بلدان التعاون الإسلامي تصديرا لمنتجاتها إلى أذربيجان

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٦:١٩]

    باكو، 25 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    تحتل تركيا وإيران وكازاخستان في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان منظمة التعاون الإسلامي المصدرة منتجاتها إلى أذربيجان خلال العام السابق.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع تركيا مليار و563 مليون دولار ومع إيران 300 مليون و615 ألف دولار أمريكي ومع كازاخستان 116 مليون و107 ألف دولار.

    انخفضت الواردات من هذه 3 بلاد خلال عام 2019.

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