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    أذربيجان: تسجيل 57 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و273 حالة شفاء ووفاة 11 شخصا

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٩:٢٩]

    باكو، 25 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 57 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 273 مصاب هذا المرض وتوفي 11 شخصا كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 229 ألف و32 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 220 ألف و565 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3093 مريض ويستمر علاج 5 آلاف و374 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و364 ألف و809 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 3 آلاف و257 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 57 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و273 حالة شفاء ووفاة 11 شخصا
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