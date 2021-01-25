  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٩:٣٣]

    باكو، 25 يناير، أذرتاج

    تعاملت وكالة مكافحة الألغام أناما خلال الفترة ما بين 22-24 يناير 2021م مع 11 بلاغا تلقتها بشأن اكتشاف الذخائر غير المتفجرة في أراضي محافظات أغجابدي وأغدام وبيلقان وفضولي وقبادلي وزنكيلان وترتر وطاووس ومدينة شوشا.

    أفادت أذرتاج عن بيان أناما أن فرق العمليات السريعة المتنقلة الخاصة للوكالة باشرت 18 عملية خاصة لاكتشاف 282 ذخيرة غير متفجرة ولغما مضادا للمشاة و19 لغمًا مضادّا للدبابات وقنبلتين صغيرتين و200 خرطوش من عيار 62ر7 ملم ومحطة راديو لتحديد الاتجاه تستخدم للأغراض العسكرية وبقايا خاصة بـ8 قذائف متفجرة.

    وفحصت أناما خلال عمليات البحث والتحري والتفتيش 1369 هيكتار من الاراضي وطهرت اكثر من 117 كم من الطريق البري من الألغام والذخائر غير المتفجرة وفحصت 282 منشأة.

    كما أن فرق تفجير اناما حيّدت 13 قذيفة غير متفجرة و68 لغاما وقنبلتين صغيرتين.

    يواصل موظفو الوكالة كذلك إجراء حملات التنوير والتثقيف والتوعية في السلامة من الألغام والذخائر.

    AZERTAG.AZ :وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.٠١.٢٠٢١ [١٨:١٤]
    جاويش أوغلو: جثمان المهندس الأذربيجاني سترسل الى وطنه عقب دخول سفينة موزارت ميناء الغابون
    ٢٤.٠١.٢٠٢١ [١٧:٥‎٠]
    بحث آفاق التعاون الزراعي بين أذربيجان وجورجيا
    ٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٨:٠٠]
    اجلاء مجموعة أخرى من مواطني أذربيجان من جورجيا
    ٢٠.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:٤٣]
    زعماء الطوائف والجماعات الدينية يحيون ذكرى شهداء 20 يناير بمقابر الشهداء
    وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة وكالة مكافحة الألغام تطهر اكثر من 100 كم من الطريق من الألغام والذخائر غير المتفجرة