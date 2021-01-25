البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ26 يناير
AzerTAg.az
٢٥.٠١.٢٠٢١ [١٩:٣٢]
باكو، 25 يناير / كانون الثاني، )أذرتاج(
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 يناير / كانون الثاني.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 26 يناير / كانون الثاني.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٧:٥٣]
٢١.٠١.٢٠٢١ [١٩:١٩]
١٩.٠١.٢٠٢١ [١٨:٠٣]
١٨.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٩]
٢٥.٠١.٢٠٢١ [١٥:٢٩]
٢٥.٠١.٢٠٢١ [١٥:٢٢]
٢٥.٠١.٢٠٢١ [١٤:٠٣]
٢٥.٠١.٢٠٢١ [١٣:٢١]
٢٥.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٢]
٢٥.٠١.٢٠٢١ [١٩:٥٣]
٢٥.٠١.٢٠٢١ [١٩:٤٨]
٢٥.٠١.٢٠٢١ [١٩:٣٢]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٧:٢٢]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٥:٣٩]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٥:٣٠]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٣:٢٨]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٤٥]
١٨.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٨]
١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٢:١٥]
١٥.٠١.٢٠٢١ [١١:٤٢]
٢٣.٠١.٢٠٢١ [١٤:١٠]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٨:٥٩]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٥١]
١١.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
٢٥.٠١.٢٠٢١ [١٩:٢٩]
٢٣.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
٢٢.٠١.٢٠٢١ [١٩:٠٨]
٢٥.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٤٢]
٢٤.٠١.٢٠٢١ [١٥:٢٧]
٢٣.٠١.٢٠٢١ [١٩:٣١]
٢٣.٠١.٢٠٢١ [١٥:١٨]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [٠١:١٤]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٤٣]
٢٥.٠١.٢٠٢١ [٢٣:١٨]
٢٥.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٥٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك