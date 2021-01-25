صندوق النفط يخفض الاستثمارات في البلدان المتقدمة والنامية

باكو، 25 يناير، أذرتاج

انخفضت استثمارات صندوق النفط الحكومي في البلدان المتقدمة والنامية.

أفادت أذرتاج عن تقرير الصندوق لنتائج فعالياته الاستثماري خلال 2020م أن 26ر59 في المائة في تقاسم محفظة الصندوق الاستثمارية في مستوى البلدان التقدمية من حصة البلدان المتقدمة و73ر20 في المائة من قسط البلدان النامية و85ر5 في المائة من حصة المؤسسات المالية الدولية.

وكانت نسبة البلدان المتقدمة في تقاسم محفظة الصندوق الاستثمارية في مستوى البلدان التقدمية في مطلع العام الماضي 23ر63 في المائة والبلدان النامية 04ر32 في المائة والمؤسسات المالية الدولية 73ر4 في المائة.