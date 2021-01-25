إرسال جثة المهندس الأذربيجاني المقتول في هجوم القراصنة إلى أذربيجان بعد إحضارها إلى تركيا

إسطنبول، 25 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

سيتم ارسال جثة فرمان إسماعيلوف المهندس الثاني المقتول جراء اقتحام القراصنة على سفينة حاويات تركية تحمل اسم "موزارت" قبالة سواحل نيجيريا الليلة إلى أذربيجان بعد نقلها إلى تركيا بواسطة طائرة الخطوط الجوية التركية.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه المعلومات قالها المدير العام لشركة "بودن" البحرية التركية ليفانت كارسان.

قال إن سفينة الشحن التي تعرضت للهجوم قبالة نيجيريا وهي ترفع العلم الليبيري وتعود إدارتها إلى شركة لها مكاتب في لندن وهامبورج.

يذكر ان طاقم السفينة مكون من الأتراك. اختطف المهاجمون 15 من طاقم السفينة من أصل 19، فيما قتل أحدهم، ويحمل الجنسية الأذربيجانية.