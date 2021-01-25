العراق يخفض من انتاج النفط

باكو، 25 يناير، أذرتاج

يخفض العراق من استخراج النفط الخام.

أفادت أذرتاج أن العراق تعهد بالتزام خفض استخراج النفط في يناير وفبراير بعد أن استخرج النفط بحجم اكثر من حصة اوبك زائدة.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الـ13 لبلدان اوبك زائدة المنعقد في 5 يناير العام الحالي قرر بالحفاظ على الحصص الموجودة في استخراج النفط الخام اليومي خلال فبراير ومارس ايضا. وتنص الاتفاقية الجديدة على أن حجم خصوم استخراج النفط الخام اليومي لبلدان اوبك زائدة تشكل في فبراير 7 ملايين و125 الف برميل وفي مارس 7 ملايين و50 الف برميل.