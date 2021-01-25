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    كشلة يتعاقد مع مدرب جديد

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢١ [٢٢:١٥‎]

    باكو، 25 يناير، أذرتاج

    تعاقد نادي كشلة باكو لكرة القدم مع مدرب جديد.

    أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن قيادة النادي تعاقدت مع المدير الفني سنعان قربانوف 40 عاما الى نهاية الموسم.

    يذكر أن المدرب قربانوف تولى منصب المدير الفني في نادي غابالا فترة 2018/2019م و2019/2020م وقد فاز بكأس أذربيجان مع غابالا.

     

     

    AZERTAG.AZ : كشلة يتعاقد مع مدرب جديد
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