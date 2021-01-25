صندوق النفط يحول الى ميزانية الدولة 1ر112 مليار مانات الى الحين
AzerTAg.az
٢٥.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٣٢]
باكو، 25 يناير، أذرتاج
حول صندوق النفط الحكومي الى ميزانية الدولة 112 مليار و3ر140 مليون مانات الى الحين.
أفادت أذرتاج عن بيان الصندوق أن الصندوق حول الى ميزانية الدولة 12 مليارا و200 مليون مانات خلال العام الماضي.
كما كانت تحويلات صندوق النفط الى البنك المركزي 3 مليارات و5ر949 مليون مانات الى الآن.
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