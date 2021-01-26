احيلت تحقيقات 180 ملف جنائي بحق 281 مسؤول الى المحاكم في العام الماضي

باكو، 25 يناير، أذرتاج

قال المدعي العام كامران علييف إن النيابة العامة ضمنت العام الماضي تسديد الاضرار المالية البالغة 171 مليون و628 الف و342 مانات في الملفات الجنائية المسلجة لدى جهات المباحث النيابية والقضائية.

أفادت أذرتاج عن المدعي العام علييف قوله في الاجتماع العام المنعقد اليوم لمؤسسات النيابة العامة الجمهورية إن تحقيقات 180 ملف جنائي بحق 281 مسؤول احيلت الى المحاكم بعد استكمال الاجراءات لدى الادارة العامة لمكافحة الفساد لدى النيابة العامة خلال العام الماضي. كما فرضت مصادرة الممتلكات البالغة قيمتها 5 ملايين و115 الف مانات بتسديد دفع الاضرار البالغة 62 مليونا و436 الف مانات.