الخارجية: ندين بشدة اهانة البرلماني الروسي أذربيجان دولة وشعبا

باكو، 25 يناير، أذرتاج

قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان إننا ندين بشدة تعابير غير مقبولة اعرب عنها البرلماني الروسي عضو حزب روسيا الموحدة الشهير بموقفه الموالي للأرمن ويتالي ميلونوف في تصريح صحفي له لوسائل الاعلام الجماهيرية الأرمينية.

أفادت أذرتاج عن ليلى عبد الله يفا الناطقة باسم الخارجية قولها وهي تعلق على تصريح البرلماني الروسي ميلونوف للقناة الأرمينية إن ويتالي ميلونوف مدرج اسمه في القائمة السوداء للاشخاص غير المرغوب فيهم في أذربيجان بسبب خرقه التشريع الأذربيجاني وزيارته الاراضي المحتلة الأذربيجانية زيارة غير قانونية.

وخطوة ميلونوف الاستفزازية التالية ضد أذربيجان منافية تماما للعلاقات رفيعة المستوى الموجودة بين أذربيجان وروسيا.

مثل هذا السلوك غير المسؤولية للبرلمان الروسي والذي لا يوافق نهائيا مع موقف الاتحاد الروسي الرسمي ليس سوى سعيا الى القاء ظل على العلاقات بين البلدين. كما أن تصريحه المذكور يخلّ بخطوات يتخذها روسيا بجانب سائر بلاد المنطقة من اجل انهاء العدوان المستمر طوال السنين وضمان السلم والامن والامان والتعاون بين الشعوب.

كل محاولة ترمي الى اخلال العلاقات الموجودة بين أذربيجان وروسيا خاصة من جانب البرلماني الروسي مستغلا بصفته محكوم عليها بالفشل وغير مقبولة نهائيا.