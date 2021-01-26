  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الخارجية: ندين بشدة اهانة البرلماني الروسي أذربيجان دولة وشعبا

    ٢٦.٠١.٢٠٢١ [٠١:٤٧]

    باكو، 25 يناير، أذرتاج

    قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان إننا ندين بشدة تعابير غير مقبولة اعرب عنها البرلماني الروسي عضو حزب روسيا الموحدة الشهير بموقفه الموالي للأرمن ويتالي ميلونوف في تصريح صحفي له لوسائل الاعلام الجماهيرية الأرمينية.

    أفادت أذرتاج عن ليلى عبد الله يفا الناطقة باسم الخارجية قولها وهي تعلق على تصريح البرلماني الروسي ميلونوف للقناة الأرمينية إن ويتالي ميلونوف مدرج اسمه في القائمة السوداء للاشخاص غير المرغوب فيهم في أذربيجان بسبب خرقه التشريع الأذربيجاني وزيارته الاراضي المحتلة الأذربيجانية زيارة غير قانونية.

    وخطوة ميلونوف الاستفزازية التالية ضد أذربيجان منافية تماما للعلاقات رفيعة المستوى الموجودة بين أذربيجان وروسيا.

    مثل هذا السلوك غير المسؤولية للبرلمان الروسي والذي لا يوافق نهائيا مع موقف الاتحاد الروسي الرسمي ليس سوى سعيا الى القاء ظل على العلاقات بين البلدين. كما أن تصريحه المذكور يخلّ بخطوات يتخذها روسيا بجانب سائر بلاد المنطقة من اجل انهاء العدوان المستمر طوال السنين وضمان السلم والامن والامان والتعاون بين الشعوب.

    كل محاولة ترمي الى اخلال العلاقات الموجودة بين أذربيجان وروسيا خاصة من جانب البرلماني الروسي مستغلا بصفته محكوم عليها بالفشل وغير مقبولة نهائيا.

     

     

    AZERTAG.AZ :الخارجية: ندين بشدة اهانة البرلماني الروسي أذربيجان دولة وشعبا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٤:٠٣]
    محمد جواد ظريف: ايران تعرب عن سرورها لانتصار اذربيجان كدولة شقيقة وصديقة
    ٢٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٣:٢١]
    اجتماع بين وزيري خارجية أذربيجان وإيران
    ٢٤.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٤٠]
    الخارجية: من المتوقع أن يجلى 26 يناير جثمان المهندس الأذربيجاني القتيل جراء هجوم القراصنة على سفينة تركيا في افريقيا
    ٢٤.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٢١]
    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والتركي بشأن هجوم قراصنة على سفينة تركيا
    الخارجية: ندين بشدة اهانة البرلماني الروسي أذربيجان دولة وشعبا