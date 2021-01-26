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    رياضة


    اعادة انتخاب مهربان علييفا لمنصب رئيس للاتحاد الأذربيجاني للجمباز

    ٢٦.٠١.٢٠٢١ [٠١:٤٨]

    باكو، 25 يناير، أذرتاج

    اعيد انتخاب السيدة الاولى الأذربيجانية مهربان علييفا لمنصب رئيس للاتحاد الأذربيجاني للجمباز.

    أفادت أذرتاج أن الاجتماع العام الـ11 للاتحاد الأذربيجاني للجمباز المنعقد في 25 يناير طرح ترشيح مهربان علييفا الى التصويت فأظهرت نتائجه انها سترأس الاتحاد خلال مدة 5 سنوات تالية.

    كما انتخب ألطاي حسنوف نائب رئيس الاتحاد بجانب انتخاب كل من رؤوف علييف نائب المجلس الوطني ورافق بهبودوف مدير مجمع حيدر علييف الرياضي الترفيهي الموسيقي وماريانا واسيليفا المديرة الفنية لمنتخب أذربيجان للجمباز الايقاعي لمناصب اعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد.

     

     

    AZERTAG.AZ : اعادة انتخاب مهربان علييفا لمنصب رئيس للاتحاد الأذربيجاني للجمباز
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