مناقشة آفاق التعاون بين أذربيجان واليابان في مجال السياحة

طوكيو، 26 يناير، أذرتاج.

ستبذل أذربيجان واليابان جهوداً مشتركة لتعزيز التعاون في مجال السياحة.

افادت أذرتاج عن التوصل إلى هذا الاتفاق خلال لقاء بين السفير الأذربيجاني لدى اليابان غورسيل إسماعيل زاده ورئيس الرابطة اليابانية لوكالات السفر (JATA) تاداشي شيمورا.

وتحدث السفير غورسيل إسماعيل زاده خلال اللقاء عن تطور العلاقات الثنائية بين أذربيجان واليابان في المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية، مؤكداً على الإمكانات الكبيرة للتعاون بين البلدين في مجال السياحة. وقيل إن 2.5 مليون سائح زاروا أذربيجان في عام 2019، بينهم أكثر من 6 آلاف سائح من اليابان.

أشير إلى أن وباء كوفيد -19 في العالم أضر بتنمية قطاع السياحة في كلا البلدين. ومن المتوقع أن يوضع الوباء تحت السيطرة الكاملة في القريب العاجل واتفق البلدان على بذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون في مجال السياحة.

وأشار السفير غورسيل إسماعيل زاده إلى أنه قد تم تحرير الأراضي الأذربيجانية المحتلة منذ 30 عاماً نتيجة الحرب الوطنية في سبتمبر- نوفمبر 2020 وأكد أننا حققنا انتصاراً مجيداً بقيادة الرئيس إلهام علييف. وأشار السفير إلى إنشاء البنية التحتية للسياحة في المناطق المحررة وتنظيم جولات ممتعة للسياح اليابانيين في هذا المناطق.

وأعرب تاداشي شيمورا عن تهنئته بالنصر في الحرب الوطنية قائلاً إن اليابان كانت تعترف دائماً بالأراضي الأذربيجانية المحتلة كجزء لا يتجزأ من اذربيجان. وأشار تاداشي شيمورا متذكراً زيارته إلى أذربيجان في عام 2016 وإلى أن بلادنا لديها إمكانات سياحية كبيرة.

وأشار المجتمعون إلى أنه سيتم توقيع مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال السياحة بين مكتب السياحة الأذربيجاني ووكالة السياحة اليابانية، مما سيسهم في توسيع التعاون بين البلدين في مجال السياحة.

وقال رئيس الرابطة اليابانية لوكالات السفر إن معرض السياحة الدولي للسياحة إكسبو اليابان (Tourism Expo Japan) الذي تنظمه الجمعية كل خريف، سيقام في أوساكا في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2021 وسيتم إرسال دعوة إلى أذربيجان للمشاركة في المعرض. مذكراً بأن المعرض يقام تقليدياً في طوكيو. أكد تاداشي شيمورا أن نقل المعرض هذا العام يهدف إلى التحضير لتنظيم EXPO-2025 في أوساكا في عام 2025.