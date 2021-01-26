لدى "وادي مقابر التلال في كيشيكشي داغ" إمكانات كبيرة للبحث العلمي وتطوير السياحة – الصورة

باكو، 26 يناير، رسلان نوفروزوغلو، أذرتاج أكتشفت تلال جديدة في المنطقة في الطريق إلى محمية "كيشيكشي داغ" (Keshikchidag) التاريخية والثقافية.

تفيد أذرتاج أن محمية "كيشيكشي داغ" التاريخية والثقافية تقع على الحدود مع جورجيا في مقاطعة أغستافا. تم اكتشاف آثار تاريخية جديدة أثناء بناء طريق المحمية. أجريت القياسات الجيوديسية والتسجيل في المعالم الأثرية وفقاً للظروف.

تم العثور على 5 أكوام مغطاة بالحجارة على الطريق وفي المنطقة المجاورة خلال أعمال البحث والإنقاذ الأثري.

أجريت القياسات الجيوديسية والتسجيل في المعالم الأثرية وفقاً للظروف. تم العثور على أربعة قبور من صناديق حجرية تحت غطاء حجري في أحد تلال الدفن في المنطقة المسماة " وادي غالتان ".

عثر على طقوس الدفن النموذجي للعصر البرونزي المتأخر (الدفن في اتجاه الشرق في وضع مطوي بإحكام وخزف وأدوات برونزية وبقايا عظام اللحوم المطبوخة للحيوانات الأليفة الموضوعة في القبر كانها "طعام في الرحلة إلى العالم الآخر) في التلة الثانية تحت الغطاء الحجري وعلى عمق حوالي 1.2 متر.

قال رئيس قسم معهد الآثار والاثنوغرافيا في الأكادية الوطنية للعلوم لأذربيجان دكتور الفلسفة في التاريخ وعالم الآثار برويز قاسموف إنه تم العثور على ثلاثة أكوام على الطريق في منطقة مسماة ب"كاروان داراسي" وتضرر الغطاء الحجري في أوقات مختلفة.

تم العثور على آثار النهب الواقع في العصور القديمة في حجرة الدفن بأحد التلال. تحتوي التلال الأخرى على أنواع مختلفة من الخزف (قلل وأباريق) المصاحبة للدفن ورؤوس حربة أصغر من البرونز وبقايا الطعام.

تم جمع بقايا المواد الخزفية في المنطقة، بالإضافة إلى الحجر المشبه بحجر العبادة تمكن من الإبداء برأي أولي حول علاقة هذه القطع التاريخية بالعصر البرونزي المتأخر - العصر الحديدي المبكر (أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد - أوائل الألفية الأولى قبل الميلاد) والثقافة الأثرية المبكرة في خوجالي-كدباي.

أما العينات المادية والثقافية الموجودة في المنطقة فسيتم تسليمها للمحمية ووضعها في متحف خاص للسياح. وأظهرت النتائج أن "وادي كيشيكشي داغ" لديه القدرة على إجراء بحث علمي منتظم وتطوير السياحة في السنوات القادمة.