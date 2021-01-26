إرسال نداء إلى محاكم حوالي 70 دولة حول جرائم الحرب التي ارتكبتها أرمينيا ضد أذربيجان

باكو، 26 يناير، أذرتاج

هُزمت أرمينيا المعتدية هزيمة في الحرب الوطنية التي بدأت بهجوم مضاد في 27 سبتمبر من العام الماضي وأسفرت عن استسلام العدو. كتبت السجل التاريخي نتيجة للهجوم المضاد الذي شنه الجيش الأذربيجاني ضد استفزازات أرمينيا وعزم رئيس الدولة. من المهم معاقبة الأرمن الذين يرتكبون جرائم دموية. وجهت وزارة العدل نداءات إلى القضاء في حوالي 70 دولة والعديد من المنظمات الدولية المؤثرة لإبلاغ المجتمع الدولي بجرائم الحرب والأعمال التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمينية ضد أذربيجان.

تفيد أذرتاج أن البيان صدر بهذا الصدد من نائب رئيس الإدارة الرئيسية للتنظيم والرقابة بوزارة العدل والقائم بأعمال رئيس دائرة العدل الإقليمية في قره باغ صبحي كاظموف في مؤتمر صحفي مخصص لنتائج عام 2020.

وأشار نائب رئيس الإدارة إلى أن النداءات التي استرعت انتباه المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى الأعمال اللاإنسانية التي ارتكبها الإرهابيون الأرمن، بما في ذلك الانتهاك الجسيم لقواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف بطرد حوالي مليون شخص من أراضي أجدادهم. كما تم إنشاء منصة إلكترونية "قره باغ أذربيجان" تعمل بثلاث لغات على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل لتعزيز حقيقة أذربيجان.

قال صبحي كاظموف إن وزارة العدل أنشأت مقرًاً للإدارة الخاصة في الأراضي المحررة من الاحتلال. صدرت تعليمات للمقر بحساب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للعدل والقضاء نتيجة للجرائم ضد الإنسانية، ولا سيما الأنشطة الاقتصادية غير القانونية وغيرها من الأنشطة التي تقوم بها أرمينيا المحتلة. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء وزارة العدل الإقليمية في قره باغ. وقد بدأت الإدارة المنشأة لوصول المواطنين إلى العدالة بالفعل. قام الضباط القضائيون بتحويل الأموال طواعية إلى الجيش أثناء العمليات العسكرية. تطوع بعض أعضاء السلطة القضائية للمشاركة في المعارك.