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    تطهير أكثر من 2200 هكتار من الأراضي الملغومة في فضولي وجبرائيل وأغدام

    ٢٦.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:٤٧]

    باكو، 26 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    تم تطهير أكثر من 2200 هكتار من الأراضي الملغومة في اتجاه فضولي وجبرائيل وأغدام حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها نائب رئيس قوات الهندسة العقيد جيهون جعفروف في بيان له في فضولي.

    قال إنه تم تطهير الطرق من الألغام والذخائر غير المنفجرة. وإجمالا، تم تطهير أكثر من 135.5 كيلومتر من الطرق من الألغام والذخائر غير المنفجرة.

    AZERTAG.AZ :تطهير أكثر من 2200 هكتار من الأراضي الملغومة في فضولي وجبرائيل وأغدام
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