باكو، 26 يناير، أذرتاج اصدر الرئيس إلهام علييف في 26 يناير اليوم مرسوما ينص على اعفاء وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا رامن نامق قولوزاده عن المنصب.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يعفي وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا عن المنصب

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