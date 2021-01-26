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    سياسة


    الرئيس علييف يعفي وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا عن المنصب

    ٢٦.٠١.٢٠٢١ [١٦:٢٢]

    باكو، 26 يناير، أذرتاج

    اصدر الرئيس إلهام علييف في 26 يناير اليوم مرسوما ينص على اعفاء وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا رامن نامق قولوزاده عن المنصب.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يعفي وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا عن المنصب
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