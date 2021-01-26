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    مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وتركيا

    ٢٦.٠١.٢٠٢١ [١٦:٥‎٩]

    باكو، 26 يناير (أذرتاج).

    جرت اليوم مكالمة هاتفية بين وزير خارجية اذربيجان جيهون بايراموف ونظيره التركي مولود جاوش اوغلو.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين اجريا تبادل الآراء حول اتخاذ التدابير المنسقة لاحضار جثة الاذربيجاني المقتول جراء هجوم القراصنة على السفينة التركية.

    كما ناقش الطرفان مسائل التعاون الاقليمي.

     

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