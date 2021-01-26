انتشال جثة قاصرة من تحت أنقاض المبنى السكنية المنهارة بالانفجار في خيردالان

خيردالان، 26 يناير، أذرتاج

واصلت طواقم الطوارئ عملية البحث والتحري والانقاذ في مكان حادث انهيار مبنى سكنية جراء الانفجار الواقع في حي 27 بمدينة خيردالان عاصمة محافظة أبشرون مساء الأمس.

قالت الطوارئ في بيان إن العمليات المستمرة اسفرت الى الحين عن انتشال جثة ثانية من تحت الانقاض.

اوضحت الطوارئ في بيان أن فرق البحث والانقاذ انتشلت من تحت الانقاض جثة المواطنة فاطمة وصال موسايفا من مواليد 2012م.

واضافت أن العمليات المستمرة يومين بمشاركة 228 موظف لجهاز الانقاذ الخاص باستخدام 19 معدة خاصة و4 كلاب مدربة بدعم طاقم الاطفاء المؤلف من 20 موظفا باستخدام 3 معدات خاصة أنهيت قبل قليل نظرا للتأكد من عدم وجود شخص آخر تحت الانقاض.

واسفرت العمليات عن انقاذ 6 اشخاص وانتشال جثتين من تحت الانقاض.